Компания Google установила в Нигерии бесплатные беспроводные точки доступа

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Компания поставила своей целью обеспечить интернетом как можно больше людей в мире.

Первую Google Station компания установила в крупнейшем городе Нигерии Лагосе. Там бесплатный интернет будет доступен в нескольких точках большого скопления людей, среди них аэропорт и торговые центры. Скорость загрузки в среднем по стране составляет 1,86 Мбит в секунду, в то время как новое покрытие даст скорость в 30 Мбит. Компания Google обеспечивает африканских провайдеров облачным сервисом и нужным оборудованием, а партнеры в городах уже подключают его к общей системе инфраструктуры. Такие системы, где есть бесплатные беспроводные точки доступа, уже работают в Индонезии, Индии, Таиланде и Мексике, где хорошо себя показали, так что это не первый опыт установки таких станций. Также такой способ получения точек Wi-fi был предложен Уганде и и Гане, а также большой интерес представляет Project Loon, который обеспечит жителей Кении интернет-покрытием через воздушные шары, питание таких раздач будет происходить от солнечных батарей.

Ранее сообщалось, что компания Google развернула масштабную борьбу за более безопасный интернет и начала помечать HTTP-сайты, как «небезопасные» и таким образом стимулировать владельцев сайтов переводить свои ресурсы на HTTPS.