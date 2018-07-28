В LinkedIn появились голосовые сообщения

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Воспользоваться обновлённым приложением можно и на Android, и на iOS. Максимальная длина такого сообщения в LinkedIn – 1 минута.

LinkedIn является профессиональной платформой для деловых людей. Там часто заводят бизнес-контакты, и принят официальный стиль общения. Потому опция об отправке голосовых ответов стала неожиданностью для пользователей, но большинству из них она понравилась. Разработчики прокомментировали появление новой функции, рассказав о её преимуществах. В первую очередь, легче и быстрее записывать голос, чем тратить время на набор текста. Кроме того, большинство людей лучше способны выразить свою мысль именно устно, что в данном случае может означать и продвижение по карьерной лестнице.

Однако одобрили нововведение не все. Нашлись такие пользователи, которые заявили, что бизнес-направлению, на которое ориентирована LinkedIn, функция не соответствует. Незнакомым людям более приемлемо общаться именно в виде текста. Ранее в LinkedIn появилась функция перевода публикаций на десятки языков мира. Критиков опции не нашлось – пользователи наоборот писали, что очень долго ожидали её внедрения.