ФАС сделает смартфоны россиян патриотичными «по умолчанию»

Сегодня, 07:30

Инициатива антимонопольного ведомства имеет, политизированный контекст что не может быть принятой большим количеством пользователей, считают независимые эксперты.

Федеральная антимонопольная служба сделает смартфоны россиян патриотичными «по умолчанию», если Госдума одобрит законопроект о предустановке на гаджеты отечественных аналогов браузеров и приложений. Конечно, на российском рынке, в настоящее время заметно доминирование ведущих зарубежных сервисов, однако требования, выдвинутые производителям, неминуемо приведут к значительному подорожанию устройств. Предполагается, что к весне следующего года закон вступит в силу.

Эксперты просчитали риски такого радикального решения. Во-первых, новый сезон для производителей смартфонов может оказаться более затратным на российском рынке, поэтому будут пересмотрены контракты на поставку мобильных устройств последних поколений. Во-вторых, такие отечественные приложения как «Сбербанк Онлайн», «Юла», Avito, «Яндекс.Браузер», «Одноклассники», Joom, поиск «Яндекса», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Навигатор» и «Мой МТС» не нуждаются в такой «помощи», потому как их популярность уже доказана аналитиками и статистикой.