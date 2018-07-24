«Предприниматели высшего уровня»: МТС снимает 5 руб за пропущенный звонок

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Это будет сопровождаться большими тратами, если у вас беспокойные родители, ревнивые парень или девушка. Нововведение касается всех тарифов оператора.

В компании МТС работают предприниматели высшего уровня, поскольку только очень предприимчивые агенты смогли придумать хитрый и скрытый способ снятия денег с абонентов. За каждый пропущенный звонок МТС снимает по 5 рублей. Таким образом, если мама сильно переживает за свое чадо, которое не берет трубки, то только десять ее звонков в пустоту будут стоить абоненту 50 рублей, но какая мама останавливается на десяти безответных звонках.

Загвоздка нашлась вот в чем: на всех тарифах компания сделала платной голосовую почту и, чтобы избежать большой траты денег, стоит отключить эту реально бесполезную услугу посредствам личного кабинета, оператора или с помощью мобильного приложения.