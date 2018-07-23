Сеть «взорвал» неведомый зверь, кусающий молоко

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Кадры с загадочным животным опубликовал очевидец, который смог познакомиться с ним лично. Пользователи не сразу смогли догадаться, кто же перед ними находится – леопард, барсук, гиена или же енот.

Неведомый зверь, по настоящему кусающий молоко, просто «взорвал» Сеть, а оказалась этим странным животным африканская цивета, которая водится только в одноименных краях. Млекопитающее на самом деле похоже на смесь вышеперечисленных зверей – по своей расцветке и поведению, и питается цивета мясом, чем и объясняется странная манера употреблять молоко.

Видимо, пользователь смог встретить неизведанного зверька именно в Африке, после чего решил поделиться видеозаписью с другими любителями новинок. Африканская цивета с давних времен вызывает интерес у охотников, которые отлавливают животных, но не убивают их. В секрете анальных желез животного содержатся нужные компоненты, использующиеся для создания парфюма.