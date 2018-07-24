Определен самый непопулярный эмодзи в Twitter

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Лидером в списке аутсайдеров стал эмодзи ABCD. Им пользователи социальной сети пользуются реже всего.

Ранее эту позицию занимал эмодзи «воздушный трамвай». Пользователями Twitter была запущена акция, главным условием которой было использовать данный символ как можно чаще, дабы убрать его с первого места из списка самых невостребованных. Задумка сработала.

Эмодзи - язык идеограмм и смайликов, используемый в электронных сообщениях и веб-страницах. Является японской разработкой и пользуется большим спросом при общений пользователей по всему миру. Его можно считать полноценной формой общения, ведь если окунуться в историю, то общение людей начиналось с наскальной живописи и различных иероглифов. С их помощью наши древние предки обменивались между собой информацией.