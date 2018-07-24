Конвертер валют Google «признал» криптовалюту

Сегодня, 01:15

Теперь курс цифровых валют можно узнать с помощью компании-гиганта.

Как стало известно из источника, конвертер валют от IT-гиганта Google «признал» криптовалюту. Из этого следует, что фидуциарные деньги можно с легкостью перевести в одну из цифровых валют, таких как bitcoin, bitcoin cash, ethereum и litecoin. Автоматический режим предусматривает перевод нужной цифровой валюты в фидуциарную.

Но есть и ручной режим, благодаря которому становится возможным поменять либо же фидуциарную, либо другую криптовалюту.

Для того, чтобы узнать актуальный курс на данный момент, достаточно ввести в поиске название нужной криптовалюты и результат запроса будет отображен сразу же.

Примечательно, что четыре криптовалюты можно прописывать на русском языке, и поисковик все равно выдаст нужный результат.