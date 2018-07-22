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WhatsApp, несмотря на свою мега-популярность, по прогнозам эксперта, в скором времени сможет утратить свои позиции.

Джессика Экхольм, эксперт в области инноваций, сообщила о том, что WhatsApp и Google Maps ожидает гибель. По мнению Экхольм, они популярны до сих пор только потому, что человек ленится осваивать новые технологические продукты.

Эксперт считает, что многие функции, разработанные в одном малоизвестном приложении, заимствуются другим, более известным для того, чтобы не терять своих позиций. Но отдельные функции и элементы, как правило, пользователям интересны только на первых порах. После использования данные продукты теряют свою актуальность и пользователь переходит на комплексную версию.

Новые приложения могут интегрировать новые идеи, которые будут более интересны, чем те, которые предлагают старый функционал. Именно они, по мнению Джессики Экхольм, способны «поглотить» WhatsApp и Google Maps.