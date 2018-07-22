«Дуров, SOS»: Telegram второй день работает с перебоями

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Запрещенный в России мессенджер отправляет с задержкой сообщения, не грузит изображения и «вылетает», пока разработчики волнительно молчат.

«Кто сломал «телегу», «Дуров, SOS», «Роскомнадзор активизировался», - как только не оправдывают «лагающий» второй день подряд Telegram. Разработчики запрещенного в России мессенджера никак не комментируют ЧП, поэтому юзерам приходится фантазировать на тему причины неполадок.

Самая распространенная версия – работы в системе. Возможно, намечается масштабное обновление или расширение функций Telegram. Многие связывают неисправности «телеги» с активизацией Роскомнадзора. Госорган залег на дно, придумал эффективный способ блокировки детища Дурова, продолжив сетевую войну с новыми силами, полагают некоторые пользователи. Telegram второй день работает с перебоями из-за хакерской атаки – версия, меньше остальных похожая на правду.

Неисправности в функционировании запрещенного в РФ мессенджера заключаются в задержке отправки сообщений, невозможности просмотра полученных фото и «вылетах». Примечательно, с неудобствами столкнулась незначительная часть юзеров.