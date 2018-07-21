Автор «Дневника хача» готов создать видеоблог для Кадырова

Сегодня, 18:20

Главу Чечни бизнесмен сможет бесплатно «раскрутить» благодаря своему успеху.

Сардаров в интервью рассказал, что рассматривает возможность помочь Рамзану Кадырову. Автор «Дневника хача» готов создать для него специальный видеоблог. Команда Сардарова готова взяться за проект бесплатно. Такой ход станет отличной возможностью для Кадырова закрепить свою позицию в популярности в Сети, поскольку в прошлом году его личные блоги были читаемыми. А для Сардарова и компании это лишний шанс пропиариться на влиятельном человеке. Рамзан Кадыров пока не прокомментировал возможного сотрудничества. Напомним, что «Дневник хача» это не первый проект Амирана.

В описании к каналу, на котором более 1 млн подписчиков указано: «Я хач. Родился и увы вырос. Мне 30 лет. Пишу книги. Люблю шаурму. Веду свой канал на ютубе. С недавних пор начал вести свой твич. По вопросам рекламы и сотрудничества пишите на почту».