В Хабаровском крае 4G-трафик от «МегаФон» превысил 3G-трафик

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Сетевой поток 4G/LTE впервые превзошел объем передаваемой в сети 2G/3G информации.

Мобильный 4G-трафик от «МегаФон» за первое полугодие текущего года вырос в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с расширением покрытия сетевой связи последнего поколения в Хабаровском крае и ростом приложений для мобильного устройства, обеспечивающих все большее проникновение в сферы, поддерживающие технологии LTE.

Такой вывод сделали аналитики компании «МегаФон» изучив данные за два последних аналогичных отчетных периода. Объем мобильного дата-трафика за последние 6 месяцев составил количество, сопоставимое с загрузкой в сеть 20 млрд фотографий.

Изменения коснулись также структуры трафика: большинство абонентов «МегаФона» стандарту 2G и 3G предпочли 4G. Впервые за все время существования Дальневосточного филиала 4G-трафик превысил 55% всех переданных данных. Подобные изменения стали следствием развития оператором инфраструктуры. Свою роль сыграли также доступность мобильных устройств, а также новые тарифные предложения, которые максимально учитывают потребности абонентов.