«Google следит за тобой»: В Великобритании мужчина «спалился» у секс-шопа

Сегодня, 05:30

Его снимок появился на панорамах картографического сервиса Google Street View. Лицо закрыто, но по одежде знакомые смогут с легкостью узнать товарища.

В Великобритании мужчина «спалился» у секс-шопа, но далеко не обыденным путем. Он оказался на панорамах картографического сервиса Google Street View. В такой ситуации кажется, будто система всегда следит за тобой.

Примечательно, что лицо клиента секс-шопа Erotica Belle было закрыто кружком, как это делалось ранее, но отчетливо видны одежда и пакет, полный интимных товаров. Магазин для взрослых находится в Вэймуте и был открыт еще в 2009 году. Именно в этом месте желающие могут купить для утехи все, начиная от белья и заканчивая предметами для самых изощренных фетишей.