«Икона стиля»: Google своеобразно отметил 125-летие Маяковского

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В поисковике Google появились своеобразные факты, касающиеся жизни и творчества поэта.

К 125-летию творца было создано несколько тематических изображений в цветах Google. На них указывалось то, что о Маяковском могли знать не все. Например, одно изображение гласило, что поэт являлся «иконой стиля» для дизайнера Ив-Сен Лорана. На другом Маяковского называли изобретателем формата «лесенка».

Также Google рассказал о том, что у поэта была бактериофобия, и ещё именно он начал создавать рекламу в Советском Союзе. Пользователи Сети, где и появилась в официальном сообществе такая информация, отреагировали на неё неоднозначно. Одни отметили, что указанные факты – совсем не то, на чём стоило бы акцентировать внимание. Другим же комментаторам подборка понравилась, они даже стали цитировать самые известные стихи Маяковского, выражая так своё отношение.