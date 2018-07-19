«Одноклассники» запустили интерактивный видеомагазин с обзором товаров

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Магазин называется «Всё». Сейчас в нём уже доступны 40 видов товаров, в числе которых одежда и техника.

«Одноклассники» запустили интерактивный видеомагазин. В нём пользователи могут ознакомиться с наличием и обзором товаров от китайских производителей.

Сообщение об этом распространено пресс-службой компании. Согласно нему, в видеомагазине можно заняться изучением товаров и узнать, что думают о них другие посетители. В видеоплеере доступна кнопка «Купить».

Обзоры идут в режиме единого видеопотока. Сейчас доступны к приобретению 40 видов товаров. Покупатели могут присылать свои видеообзоры, лучшие из которых будут размещаться на ресурсе.

Предусмотрено и наличие специальных ведущих. Они ознакомят потенциальных покупателей с тем, какие плюсы и минусы имеет тот или иной товар.

Когда пользователь перейдёт на карточку товара, видео свернётся в мини плеер. Это даст возможность одновременного совершения покупки и продолжения просмотра.