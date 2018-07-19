Цукенберг: Facebook имеет доказательства о вмешательстве РФ в выборы США

Сегодня, 13:04

Полученные данные указывают на это «достаточно ясно». Россия пыталась повлиять на выбор американских граждан.

Facebook имеет доказательства о вмешательстве РФ в выборы США. Цукенберг сообщил, что первые попытки влияния со стороны РФ на США были отмечены в Facebook ещё в 2015 году. С его слов, информация об этом была незамедлительно отправлена в ФБР.

Потом активность возобновилась в 2016 году и были идентифицированы «некоторые из этих людей».

Когда шли выборы, продолжил Цукенберг, Facebook получала от ФБР «некоторую информацию». Она и помогла в понимании «общей картины».

В чём именно заключались «попытки» и «активность», Цукенберг вдаваться не стал. Не менее удивительно и то, что ранее он подобных заявлений не делал.

Политологи недоумевают, если всё было известным ещё в 2015 году, почему весь сыр-бор поднялся лишь после победы Трампа в 2016-м. И кто эти «некоторые люди», которых ещё два года назад удалось «идентифицировать».

Ряд экспертов считают, что Цукенберг подобными заявлениями пытается просто «отмыться» от скандала с Facebook. Из Сети «утекли» личные данные миллионов пользователей.