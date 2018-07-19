«Мерзкая тварь»: Демон Momo из WhatsApp показался на видео, вызвав панику в сети

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Вызывающее ужас существо имеет доступ к личной информации пользователей.

Вот уже больше недели социальные сети активно обсуждают загадочного монстра по имени Momo, который терроризирует сотни тысяч пользователей по всему миру. На днях в YouTube появился ролик, где «демон WhatsApp» ведёт общение с собеседниками. На видео Momo показался, как и на фото из профиля, со страшно выпученными глазами и растрёпанными волосами.

Загадочное существо то говорит по-испански, то поёт песни, то угрожает ножом. Ролик с подборкой монстра из WhatsApp уже набрал десятки тысяч просмотров, вызвав панику в сети. Пользователи активно обсуждают появление Momo. «Мерзкая тварь», как его называют в комментариях, внушает страх даже отъявленным скептикам. Между тем, многие считают, что в данном случае речь идёт лишь об одном из последователей Momo, которых в сети после развития тренда развелось огромное количество.

Напомним, ранее мы писали, что сотни тысяч пользователей WhatsApp жалуются на демона, запугивающего людей страшным голосом. Также Momo якобы имеет возможность говорить на разных языках и получает личные данные о собеседниках в считанные минуты.