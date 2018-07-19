Google Chrome начнёт предупреждать о «тяжёлых» сайтах

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Новая опция позволит предотвратить переход на страницы, которые долго грузятся в браузере.

В настоящее время в сети массово внедряются сайты, которые оптимизированы и «облегчены» для удобства пользователей. Вместе с тем остаётся ещё много ресурсов, где скорость загрузки по-прежнему достаточно низкая. В связи с этим разработчики Google Chrome намерены активизировать новую опцию, которая существенными образом облегчит жизнь пользователям, не имеющим высокоскоростного соединения. Браузер начнёт предупреждать о «тяжёлых» сайтах. Алгоритм Heavy Page Capping заранее рассчитает максимальный размер веб-страницы и если он будет превышать предустановленный объём, то в программе появится уведомление с предложением прекратить загрузку. Функционал уже активно внедряется и тестируется на всех популярных платформах кроме iOS. Для данной системы нововведение появится позже.

Между тем, попробовать функционал можно уже сейчас. Для этого необходимо скачать Google Chrome Canary. Затем пользователю нужно ввести комбинацию «chrome: // flags / # enable-heavy-capping» в адресной строке. После этого следует настроить порядок фильтрации, установив граничное значение.

Ранее мы писали, что Google Chrome научили работать без интернета. Программа сможет выполнять некоторые задачи без активного интернет-соединения.