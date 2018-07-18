«В WhatsApp завёлся демон»: Страшный монстр Momo терроризирует сотни тысяч пользователей

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Мерзкое существо знает всё о своём собеседнике и может общаться на всех языках.

Интернет-сообщество потряс новый вирусный тренд, который приводит в ужас людей по всему миру. Неизвестное существо общается с людьми посредством WhatsApp и способно в считанные секунды узнать о человеке всё. Ходят слухи, что в сервисе завёлся демон, который и терроризирует сотни тысяч пользователей.

История Momo началась с того, что в Facebook-аккаунте одного пользователя появилась запись с просьбой о помощи. Молодой человек утверждал, что находится в беде и просил позвонить ему на японский номер +81 3-4510-253. При наборе в WhatsApp он идентифицируется за пользователем под именем Momo с фотографией профиля, на котором изображен страшный монстр с головой девушки и ногами птицы. При этом волосы его растрёпаны, а глаза зловеще выпучены.

При осуществлении звонка через приложение появляется чёрный экран, а на другом конце слышно зловещее шипение. При переписке «демон» сразу же переходит на любой язык собеседника. По словам некоторых пользователей, Momo знает о людях, которые ему звонят, всё. Он может прислать личные фотографии собеседника или рассказать о нём факты, известные лишь ему самому.

За короткие промежуток времени данная тема массово распространилась в сети, а у Momo появились тысячи поклонников и последователей. Сейчас в сети активно точится дискуссия относительно происхождения монстра и его опасности. Высказываются также предположения, что речь идёт о японских хакерах, которые развлекаются подобным образом.