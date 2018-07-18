«Алиса» перекочует в браузеры до конца года

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Голосовой помощник будет доступен в веб-варианте.

Разработчики программного софта «Алиса» из компании «Яндекс» активно трудятся над массовым распространением и популяризацией своего продукта. Новинка уже активно внедряется в фирменных колонках, но этого авторам программы показалось мало. Уже в скором времени «Алиса» перекочует в браузеры. Произойдёт это до конца текущего года. Соответствующую информацию сообщила глава b2b-направления платформы «Яндекс.Диалоги» Анастасия Данилина.

Известно, что речь будет идти о работе на базе поисковой системы «Яндекс». Работать «Алиса» будет в любом браузере при наличии активного подключения к интернету. Разработчики рассчитывают, что данный ход позволит привлечь до 40% аудитории. Подробности проекта пока не разглашаются.

Ранее мы писали, что «Яндекс» обставит «умный дом». Разработчики ломают голову над тем, как интегрировать помощника «Алису» в систему электронного обеспечения быта человека.