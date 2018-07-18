Google грозит рекордный штраф на 3 млрд долларов из-за Android

Сегодня, 05:15

Главенствующее положение американской компании на рынке Европы на фоне торговой войны внезапно взволновало Еврокомиссию. Продвигая свою поисковую систему и ОС через разработчиков смартфонов, транснациональная корпорация нарушает антимонопольное законодательство.

Немыслимый, рекордный штраф на сумму в 3 млрд долларов грозит компании Google. Столь суровый приговор Европейская комиссия может вынести за монопольное положение компании на европейском рынке. Высший коллегиальный орган исполнительной власти ЕС считает, что руководство Google вынуждает партнеров на все девайсы по умолчанию предутанавливать собственные продукты: магазин Google Play, браузер Chrome и поисковик Google. Согласно неподтвержденным данным, со всеми производителями гаджетов компания подписывает соглашения, не позволяя им выпускать на рынок смартфоны без ОС Android.

Аналитик исследовательской компании Radio Free Mobile Ричард Виндзор не согласен с подобными обвинениями: граждане Европы имеют право выбирать удобные для них устройства, просто большинство предпочитают Google, услуги которого для них привычны.

Аналитики Reuters уверены, что подобные претензии к американской компании являются лишь попыткой Европы ответить на действия Вашингтона, который ввел дополнительные пошлины на алюминий, а Google просто попал под раздачу, так как является легкой и доступной мишенью.