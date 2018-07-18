Трамп стал первым «идиотом» в Google

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На фотографии с открытым ртом лидер США действительно выглядит очень глупо. Его участь постигла Альберта Эйнштейна, актера Роберта Де Ниро и рэпера Канье Уэста.

Если ввести в поисковой системе Google слово idiot («идиот»), открыть вкладку «Картинки», то взору пользователя открывается довольно интересная подборка. Первым «идиотом» в Google стал президент США Дональд Трамп. Его неудачная и смешная фотография с открытым ртом взята на портале WealthModo из июньской подборки материалов под заголовком «22 картинки с Дональдом Трампом, на которых он выглядит, как идиот». Его же лицо красуется на третьем месте: рядом с головой лидера автор поместил изображение рентгеновского снимка головы, в которой мозг представлен каловыми массами. Если же просмотреть страницу дальше, то там можно обнаружить еще много забавных снимков президента США, что делает его явным лидером подборки.

Помимо него, в начале страницы Google выдает наиболее известный снимок гениального ученого Альберта Эйнштейна, актера Роберта Де Ниро и рэпера Канье Уэста и других известных личностей.

Если же ввести русское слово «идиот», то лидером становится мэр Киева Виталий Кличко, а вернее его популярный мем. Далее можно найти обложки произведения одноименной книги Федора Достоевского разных изданий и стоп-кадры экранизаций книги.