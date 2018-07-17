Профили Facebook и Instagram можно будет синхронизировать

Вчера, 23:30

Функция пока недоступна для всех обывателей сети, ее тестируют отдельные пользователи.

Компания Facebook заявила о том, что профили их социальной сети и Instagram можно будет синхронизировать. Такое решение должно способствовать приросту количества пользователей социальной сети Instagram.

Ранее Facebook представил возможность привязать страницу из Instagram к своему профилю, но как таковой синхронизации не было представлено. Теперь это можно делать как из Instagram, так и с Facebook.

Благодаря новой функции в Facebook Messenger можно будет использовать свое имя из Instagram. Также разработчики предоставили возможность поиска подписчиков и подписок в Facebook Messenger по никнейму в Instagram.

Точную дату релиза обновления разработчики не называют. Об этом станет известно позднее.

Напомним, компания Facebook является прямым владельцем социальной сети Instagram. Представители социальной сети заявили о приобретении фотоприложения 9 апреля 2012 года за $1 млрд.