Специалисты назвали ТОП стран с самым быстрым интернетом на Земле

Сегодня, 06:30

Скорость передачи данных больше чем в два раза превышает среднюю скорость Сети по всей планете.

Мадагаскар является одной из самых бедных стран, и в это же время государство обеспечено самой быстрой скоростью интернета во всей Африке. Кроме того, скорость передачи и получения данных по Сети в Мадагаскаре намного выше, чем в развитых странах с высоким ВВП.

Специалисты рассказали, что Мадагаскар хоть и не обладает самым быстрым интернетом на Земле, но его показатели очень впечатляют. Скорость 24,9 мегабит в секунду больше чем в два раза превышает средний показатель по всему миру. Таким образом Мадагаскар занимает 22 место в ТОП сран в списке скорости интернета.

Несмотря на то, что Мадагаскар обладает Восточноафриканской подводной кабельной системой в 10 000 километров, операторы едва могут обслужить населения. Дело в то, что только 13% граждан имеют доступ к электричеству, и только 2,1% населения имеют устройства для выхода в интернет.

Странно, что в мировом рейтинге стран с самым быстрым интернетом на первом месте стоит Сингапур. Второе место занимает Швеция, опережая Данию. Румыния занимает пятое место в списке. Великобритания оказалась только на 35 месте, Канада на 33, США на 20, а Франция на 23.