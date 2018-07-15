В YouTube появился дудл на тему ЧМ-2018

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При нажатии на него можно просмотреть тематические видео.

Некоторые из таких роликов на YouTube касаются слухов об отношениях между иностранцами и русскими девушками. Другие посвящены прогнозам следующих матчей. Третьи демонстрируют самые яркие моменты и рекорды, вроде успеха Бельгии против Англии. Также есть пародии на то, как в России встречали гостей ЧМ-2018. Количество видео превышает 18 тысяч.

Кроме того, при нажатии на дудл с правой стороны отображаются результаты всех завершённых матчей с указанием, какая это была часть Чемпионата и точным временем игры. Отдельно выделен последний матч – «Бельгия – Англия». При нажатии на него можно посмотреть двухминутный ролик, демонстрирующий ключевые моменты игры.