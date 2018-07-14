Учитель стал звездой интернета, попробовав на вкус мусорный пакет

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Мужчина любит поесть и готов употреблять в пищу практически всё, что пожелают зрители.

В сети набирает популярность челлендж, в котором принимает участие всего один человек. Учитель по имени Эрик приобрёл массу поклонников по всему миру и уже стал звездой интернета. Всё началось с того, что в Reddit пользователь по имени Бен Розен опубликовал пост, где заявил, что знает молчаливого мужчину, который готов съесть практически всё, что угодно. Зрители принялись проверять данное утверждение и начали загадывать самые разные вещи, причём далеко не всегда съедобные. Эрик всё безукоризненно поглощал с абсолютно невозмутимым видом. Накануне он попробовал на вкус пластиковый пакет для мусора, чем вызвал дикий восторг своих поклонников. Неизвестно, как далеко дойдёт данный эксперимент, ведь, похоже, мужчина не намерен останавливаться на достигнутом.

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