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Цукерберга неоднократно уличали в несоблюдении данных обязательств, и ситуация вновь повторилась.

На резкое реагирование руководства социальной сети сподвигли женщины. Дело в том, что объединенные общим диагнозом рак, они создали в Facebook «закрытую группу» BRCA, где общались, поддерживали друг друга и только они имели доступ к этим данным. Оказалось, что просчет в этой схеме однозначно был, и третьи лица воспользовались некоторыми схемами и вошли в группу и рассекретили имена онкобольных юзеров Сети. Отреагировать на этот случай пришлось и Цукербергу. Facebook закрыл лазейку, позволяющую собирать данные людей в «закрытых группах».

Расширение для браузера Chrome от Google называется Grouply.io, было специально разработано, чтобы позволить третьим сторонам собирать имена, местоположения, адреса электронной почты, работодателей и другие личные данные из групп Facebook. Так утверждает специалист в отчете CNBC. Исследователь безопасности, который помог модераторам группы женщин BRCA, проанализировал возможность плагина собирать личную информацию. Он обнаружил, что группы Facebook для людей, с другими проблемами, такими как восстановление наркомании и ВИЧ/СПИД, были легко доступны для поиска с помощью плагина Chrome. Этот тип персональных данных может быть использован в маркетинге и рекламе.

Есть и другие последствия для Facebook: соблюдение конфиденциальности здравоохранения. Facebook опубликовал письмо о прекращении действия договора с Grouply.io разработчики, которые прекратили плагин Chrome в начале этого года. Facebook также утверждает, что закрыл лазейку третьей стороны в целом. Несмотря на продолжающиеся проблемы конфиденциальности и споры, преследующие гиганта социальных сетей, акции Facebook недавно закрылись на рекордно высоком уровне. Марк Цукерберг также недавно стал третьим в мире богатейшим человеком, минуя Уоррена Баффета.