Мавроди воскрес: Страница покойного в соцсети живет после его смерти

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Основатель МММ умер 26 марта 2018 года.

Пользователи Twitter не на шутку испугались – они подумали, что Мавроди воскрес. Иначе не получается объяснить тот факт, что страница покойного в соцсети живет после его смерти. А оказалось, что из аккаунта финансовой «пирамиды» сделали «ловушку на дураков». На подтвержденном Twitter-аккаунте появилось множество записей, одна из которых вовсе выбила из колеи множество пользователей – «отдохнул и хватит», датируемая 28 июня.

Аккаунт звезды финансовых махинаций пестрит рекламой биткоин-валюты МММ. Пока что неизвестно, от чьих умелых рук «воскрес» Мавроди, но одно понятно – он и с того света хочет «обтяпать» людей.

Сергей Мавроди известен своими финансовыми преступными схемами, за которые был осужден. ВЦИОМ провел исследование, которое показало, что 75% россиян считали его шарлатаном, который должен сидеть в тюрьме. От его махинаций пострадали 15 млн соотечественников.