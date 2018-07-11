Британия выписала Facebook первый штраф из-за скандала с Cambridge Analytica

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Удивительно, но, несмотря на вскрытые факты явного вмешательства в президентские выборы США частной компанией с сомнительной репутацией, конспирологическая теория о «руке Москвы» продолжает муссироваться на самых высоких уровнях.

Между тем, даже Британия выписала Facebook первый штраф в 600 тысяч долларов из-за скандала с Cambridge Analytica в 2016 году. Тогда глобальная социальная сеть без уведомления пользователей «слила» их персональные данные для дальнейших политических махинаций с общественным мнением по поводу брекзита и американских президентских выборов. После того, как неприглядный факт всплыл в средствах массовой информации, Марку Цукербергу пришлось оправдываться перед Еврокомиссией и Конгрессом США.

В общей сложности, Cambridge Analytica похитила личные данные у почти 90 миллионов пользователей Facebook. Точная сумма выписанного британскими властями штрафа составляет полмиллиона фунтов. Однако курьезность ситуации состоит в том, что такую сумму социальная сеть зарабатывает каждые пять с половиной минут. Конечно, Цукерберг не станет оспаривать решение британских властей, но нет и гарантий, что личные данные пользователей находятся в безопасности.