Facebook «сливала» Mail.ru Group данные о своих пользователях

Сегодня, 07:37

Пресса США обвинила руководство соцсети в незаконном предоставлении данных о юзерах коллегам из России. Расследованием слухов займется американский Сенат.

В 2015 году Facebook собирала данные о своих пользователях посредством разработчиков, пишущих для техногиганта приложения. Позднее руководство компании сообщило о прекращении резонансной практики, однако слова так и не стали соответствовать действиям.

Одним из разработчиков Facebook была российская компания Mail.ru Group, реализовавшая в Штатах сотни проектов. Парочка из них могли хранить доступ к данным пользователей американской соцсети на протяжении двух недель. Получается, Facebook незаконно «сливала» Mail.ru Group сведения о своих юзерах.

В компании не стали опровергать подобные слухи, подметив, что российские партнеры вряд ли могли каким-нибудь образом воспользоваться секретными данными. Могли или не могли, теперь расследует Сенат США.