Сегодня, 00:45

На биржах криптовалют произошел очередной всплеск активности. Причиной тому стало заявление главы Alphabet миллиардера Сергея Брина на блокчейн-форуме в Марокко.

Сооснователь Google признался в майнинге Ethereum. Причем Брину активно помогает 10-летний сын, который, вероятно, станет достойным продолжателем дела своего знаменитого отца. В настоящее время Ethereum занимает вторую позицию по капитализации на рынке криптовалют. Широко растиражированное заявление миллиардера может кардинально изменить ситуацию на крупнейших виртуальных биржах. Брин утверждает, что блокчейн в ближайшем будущем проведет к глобальным переменам в финансовой сфере.

Основным и неоспоримым достоинством блокчейна является прохождение транзакций на условии закрытости их деталей. То есть, значительные риски отмывания активов, полученных преступным путем, компенсируются тайной глобальных финансовых сделок. В тоже время необходимы четкие правила игры для спокойствия правительственных структур и представителей спецслужб. Для полной регуляции потребуется время и разработки компромиссных методов.