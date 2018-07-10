В YouTube выделят $25 млн на борьбу с фейковыми новостями

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Разработчики YouTube постоянно работают над усовершенствованием своего ресурса. Теперь видеохостинг будет привлекать различные средства массовой информации для повышения качества своих услуг.

Руководство видеохостинга YouTube приняло решение о выделении 25 миллионов долларов на борьбу с фейковыми новостями, такую информацию разместили в своем видео блоге. Для проведения данной работы компания объединит свои усилия с Google News для повышения качества новостного видео. Кроме того, к взаимодействию попробуют привлечь такие средства массовой информации, как Vox Media, Jovem Pan и India Today.

Указанные средства выделят совместно YouTube и Google News. Для осуществления данного проекта будет создана специальная рабочая группа, которая также разработает пути улучшения качества контента. Сообщается, что авторитетные новостные источники будут особо поддерживаться, а функция «Лучшие новости» будет значительно улучшена и будет предоставлять больше поисковых результатов.

Напомним, что ранее специальный комитет Государственной думы по информационной политике изучил предложение дупутатов в отношении блокировки социальных сетей и мессенджеров, которые распространяют фейковую информацию.