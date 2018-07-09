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Microsoft вынудит пользователей открывать ссылки через Edge

Сегодня, 01:45

Быстрый и функциональный браузер за три года не оправдал ожиданий компании. Его использует рекордно низкий процент пользователей – всего 4, тогда как Google Chrome популярен у 60% интернет-сообщества.

В апреле 2015 года Microsoft выпустила новый браузер Edge, который разработан для последующей замены Internet Explorer. Они вместе вошли в Windows 10 для обеспечения обратной совместимости приложений. Для версий старше Windows 8.1 он недоступен.

Для популяризации Edge в компании Microsoft решили пойти на хитрость и все-таки вынудить пользователей использовать непопулярный Edge: открывать ссылки в почтовом клиенте можно будет только с помощью Edge, а не браузера, установленного по умолчанию.

Новую функцию уже тестируют в экспериментальной сборке Windows 10 Redstone 5. После окончания тестирования браузера разработчиками, он будет доступен всем пользователям.

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