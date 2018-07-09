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Адресную строку браузера сделали хостингом сайтов

Сегодня, 02:30

Код на таких порталах хранится в URL.

Группа работников известной компании Dropbox создали специальный сервис, посредством которого можно создавать ресурсы, где код хранится в URL. Таким образом, адресную строку браузера автоматически сделали хостингом сайтов. Известно, что площадка способна работать как с обычным текстом, так и с HTML.

В настоящее время революционная технология уже рассматривается программистами как весьма перспективный проект. На новых ресурсах информация хранится в адресе. В URL содержится заголовок страницы и код. Вся информация не хранится в адресе. Большая часть находится в отдельном месте. Кроме того, часть данных сжимается специальным алгоритмом.

В итоге сотрудники Dropbox создали поистине уникальный инструмент, равных которому пока в мире нет. Отмечается, что информацию можно преобразовать в код QR и перенести на смартфон. Во время запуска ссылки браузер сперва загрузит сайт, а затем преобразует данные.

Ранее мы писали, что Google Chrome научили работать без интернета. Оффлайн-режим стал доступен после обновления программы.

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