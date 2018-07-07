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«МегаФон» бесплатно дарит Xiaomi Mi Band 3 за покупку Redmi 5/5 Plus

Сегодня, 19:52

«МегаФон» проводит аттракцион невиданной щедрости: до конца месяца любой россиянин может получить спортивный браслет Xiaomi Mi Band 3, который продается в других торговых точках по цене 2 990 рублей.

Для получения этого фитнес-трекера нужно купить смартфон Redmi 5/5 Plus в сети сотового оператора «МегаФон» и подключиться на двухмесячный срок к одному из тарифных планов компании. Партнером в акции выступает российское представительство компании Xiaomi, гарантия от производителя на купленный браслет имеется.

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