«Отец Интернета» поделился секретом создания Сети

Сегодня, 05:30

Самым сложным при отсутствии Google оказался самый простой, как по-теперешнему, вопрос. Определить количество стран в мире.

«Отец Интернета», коим по праву считается Винтон Серф, поделился секретом создания Сети. Он является основоположником всех стандартов, которыми и поныне пользуется Паутина.

Чтобы появился первый протокол IPv4 с 32-битными адресами в своей основе, необходимы ограничения в адресном пространстве.

Как сообщил «Отец Интернета», во время создания первого IPv4 были использованы предварительные расчёты, которые он назвал «черновыми».

В первую очередь разработчики Интернета задумались, какое количество сетей необходимо для того, чтобы распределить адресное пространство в каждую страну.

Коллегиально приняли решение, для регионального масштаба потребуется не меньше двух.

Затем специалисты пришли к подсчёту стран, существовавших на время создания Интернета. Задача была не из простых, поскольку Google в то время не было.

Следующим стало выяснение количества компьютеров, которые подключатся к сетям. Расчёты имели в основе одни предположения.

В итоге, разработчики определили их приблизительных состав в 16 миллионов. На основании этого, пришли к выводу, что для адреса хоста необходимо 24 бита.

Серф сообщил, что именно в тот момент он понял, чтобы успешно внедрить производственную версию Сети, для начала необходимо понять, количество необходимого для неё места.