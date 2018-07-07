Лидер Уганды: Соцсети лживы и нужен налог на онлайн-общение

Сегодня, 10:52

Ежедневно по 5 центов США за возможность доступа к Google, Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, Skype и ряду других сервисов. Увеличится на 20% и абонплата за мобильную связь.

Лидер Уганды пришёл к выводу, что соцсети совершенно лживы и заняты лишь дезинформацией о состоянии дел в стране. Запретить онлайн-общение он пока не может, но считает, что на него нужен налог.

Йовери Мусевени считает соцсети генераторами лжи, не поддающимися цензуре. По его мнению, оплачивая подобные услуги пользователи «разбазаривают твёрдую валюту Уганды». Помимо того, на рынке укрепляются иностранные телекоммуникационные компании.

Лидер Уганды считает, что у социальных платформ, попавших под налогообложение, явный статус «роскоши». Данными сервисами, пишет он, пользуются лишь те, кто постоянно занят весельем или умышленным нанесением вреда окружающим.

Парадоксальность ситуации в том, что сообщение он оставил в своём аккаунте в Twitter.

Тем не менее, после внесения изменений в налоговое законодательство, за удовольствие общаться в Google, Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, Skype и на ряде других платформ придётся ежедневно платить по 5 центов.

Угандийцы стали массово переходить на VPN-сервисы. Правительство Уганды уже оказывает давление на интернет провайдеров, чтобы те полностью исключили подобную возможность.