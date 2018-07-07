Пользователи массово выступили против закрытия сервиса FindFace

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В сети запустили петицию с просьбой продолжить работу не имеющей аналогов платформы.

Против закрытия популярного сервиса FindFace, позволяющего выполнять поиск людей по фотографиям в социальной сети «Вконтакте», массово выступили пользователи данного ресурса. Поклонники призывают авторов одуматься и сосредоточить усилия на развитии проекта. В сети даже создана петиция, в которой предлагается отказаться от предложенной стратегии, поскольку это отбросит назад российских пользователей в технологичном развитии. Инициаторы обращения напоминают, что администрация FindFace ещё недавно строила далеко идущие планы, намереваясь расширить функционал до распознавания лиц в Facebook и «Одноклассниках». При этом также отмечается, что 1,5 миллиона пользователей регулярно пользуются ресурсом, многие из них активно покупают подписку.

Напомним, о решении закрыть проект компания NtechLab объявила 30 июня. Руководство решило сосредоточить усилия на работе по заказу госслужб и бизнеса. В частности, работники сервиса активно начнут сотрудничать с МВД для создания базы данных по поиску преступников.