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«За язык ненависти»: Facebook заблокировал Декларацию независимости США

Сегодня, 10:26

Социальная сеть распознала цитату из исторического документа как «агрессивное высказывание».

Не иначе как «язык ненависти» усмотрела Facebook Декларации независимости США. На днях популярная американская социальная сеть удалила статус одной из региональных газет Техаса, где приводилась выдержка из документа. В качестве аргументации того, что ресурс заблокировал запись, говорилось, что приведенное высказывание нарушило политику Facebook в отношении «агрессивных высказываний» (hate speech) или иначе говоря «язык ненависти».

В частности, в цитате речь шла о короле Англии, который начал войну против Штатов, «сжигал города», «сеял смерть» и вынуждал воевать друг с другом. Помимо прочего, в Декларации употреблялось словосочетание «индейские дикари», которое, вероятно, система и приняла за оскорбительное высказывание. После отправления жалобы на блокировку Facebook сняла бан и извинилась перед изданием.

Ранее мы писали, что Google более не запрещает сотрудникам «быть злом». В корпоративном кодексе сотрудника корпорации более не содержится слоган, где имеется соответствующий призыв.

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