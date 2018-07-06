В Германии хотят приравнять к операторам связи Google и Facebook

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Это позволит предъявлять к IT-гигантам дополнительные требования.

Крупные международные технологические компании вроде Google и Facebook могут приравнять к операторам связи в Германии. Соответствующие меры предлагает федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur). Чиновники считают, что сетевые почтовые сервисы и средства для онлайн общения должны регулироваться тем же пакетом законов, что и рядовые телекоммуникационные компании.

В частности, в ведомстве считают несправедливым, что традиционные операторы обязаны выполнять требования, возлагаемые на них правительством той или иной страны, в то время, как сетевые сервисы не имеют таких обязательств. Как известно, немецкий регулятор обязал Google зарегистрировать Gmail как оператора связи ещё в 2014 году, однако американская компания наотрез отказалась это делать. В ответ Bundesnetzagentur подала иск в Европейский суд. В настоящее время обращение всё ещё находится на рассмотрении.

Ранее россияне рассказали, смогут ли они обойтись без Google. На фоне заявлений политиков, призывающих отказаться от использования зарубежных сервисов, граждане России высказали своё мнение на этот счёт.