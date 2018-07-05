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Durex добавил 8 новых стикеров «ВКонтакте» на футбольную тематику

Сегодня, 17:46

Скандальный стикерпак с разноцветными презервативами от Durex пополнился и представил пользователям 8 новых стикеров на футбольную тематику.

Набор стикеров с футбольной тематикой доступен только для жителей России. 8 новых изображений с нашумевшими живыми презервативами от Durex можно получить, если написать в официальное сообщество производителя и ответить на несколько вопросов. Цветные контрацептивы в провокационной форме используют футбольные фразы и обыгрывают спортивные сюжеты с сексуальным подтекстом.

Оригинальный стикерпак создатели добавили в 2017 году. Анимация с розовым и голубым презервативом уже вызывала вопросы у пользователей. Характеры и внешний вид средства контрацепции намекает на то, что изделия необходимы одновременно и парню, и девушке. Также споры вызвало то, что большинство пользователей социальной сети «ВКонтакте» - несовершеннолетние. Однако эксперты считают, что необходимо повышать уровень сексуального образования среди молодёжи во избежание заболеваний, передающихся половым путём, и нежелательных беременности. Многие обеспокоенные родители заявили, что такая политика соцсети ещё больше развращает детей.

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