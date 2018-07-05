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«ВКонтакте» продадут данные пользователей интернет-магазинам

Сегодня, 13:10

Рекламодатели получат имена с фамилиями, номера телефонов и город человека для предложения им своих продуктов.

Новая функция от «ВКонтакте» будет называться «Сбор заявок». Она нужна не столько пользователям, сколько самой социальной сете. Смысл «Сбора заявок» состоит в том, чтобы собрать всю контактную информацию пользователей. После этого данные продадут интернет-магазинам, которые будут предлагать свои различные «акции» и ограниченные «спецпредложения».

В сообщении «ВКонтакте» указывается, что сервис будет иметь вид обычного рекламного объявления. Когда человек перейдёт по ссылке, но увидит форму, в которую нужно будет ввести имя, фамилию, возраст, город, номер телефона или электронной почты.

Пользователь сам вводит свои данные, которые конечно же получает рекламодатель, заинтересованный предложением. Кроме того, функция «Сбор заявок» может содержать вопросы клиенту от рекламодателя.

Насколько ясно из сообщения «ВКонтакте», будет сделана некая база потенциальных покупателей. Каждый желающий магазин сможет купить подходящих клиентов, а затем предлагать им товары. Однако есть шанс, что это будет всего лишь подобие некого спама, который будут слать на почту и предлагать по телефону.

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