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В Орске на камеру попал пугающий призрак

Сегодня, 08:04

Камера видеонаблюдения зафиксировала страшную мистическую сущность, просочившуюся через ограждение, которая не на шутку испугала пользователей интернета.

В Орске в одном из медицинских учреждений на камеру попал пугающий призрак. На видео зафиксировали аномальное явление, которое привело позже просматривающих записи в шок. На видео четко видно, как мистическое черное пятно человеческого роста сначала преодолевает забор, а затем беспрепятственно передвигается по парковке. Когда фантом начал приближаться к боковому входу на станцию, его черты все больше начали напоминать привычные, человеческие.

Медицинские работники, которые комментируют увиденное, утверждают, что это действительно призрак. Правда, многие пользователи их не поддерживают и уверены, что это просто техническая неполадка с камерой.

Данное видео с орским призраком собрало более 20 тысяч просмотров на YouTube, и это число постоянно растет.

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