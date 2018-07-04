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Голый тренд Instagram: Красотки облачаются в нарисованную форму

Сегодня, 20:23

Болельщицы решили по-своему поддержать футбольные команды. Обнаженные девушки активно рисуют на обнаженных телах футбольную форму и делятся эротичными фотографиями.

В Instagram набирает популярность новый голый тренд. В то время, как болельщики восседают на трибунах стадионов в причудливых костюмах расцветок национальных сборных, красотки предпочитают раздеваться. Однако делают они это необычно. Девушки облачаются в нарисованную на тела футбольную форму, и делятся снимками с результатами своей работы в микроблогах.

Одной из первых к тенденции присоединилась фитнес-блогер и модель Гаянэ Багдасарян. Популярная брюнетка без стеснения с мячом позировала перед камерой, и в своем микроблоге поддержала российскую сборную.

Без колебаний разделась российская певица, актриса, фотомодель и телеведущая, секс-звезда Катя Самбука. Невероятный, качественно нарисованный на ее теле костюм очень сложно отличить от настоящей одежды. Откровенную фотосессию девушка посвятила победе российской сборной в 1/8 финала Чемпионата в матче с Испанией.

К откровенному тренду присоединились и другие блогеры, которые своими рисунками поддерживают настроение и боевой дух российской сборной на ЧМ-2018.

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