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Стал известен автор потешных названий товаров на AliExpress

Сегодня, 08:19

Брендовые «акулы» не акцентируют внимание на копирайтинге, выделяя под него малую долю средств.

Не так давно стал известен автор потешных названий товаров на AliExpress. Отдел Alimama, который является сегментом Alibaba, поведал о том, что это дело рук искусственного интеллекта нейронной сети.

Tmall, Taobao и AliExpress пользуются услугами данной нейросети на бирже, которая автоматически создает описание и наименование товаров по аналогии с другими, уже существующими продуктами. Искусственный интеллект, по мнению представителей, и придумывает забавные названия. Также система способна писать 20 тыс. строк/сек. По мнению компании, это снижает нагрузку копирайтеров в разы. По словам представителя, тип самого объявления выбирает непосредственно продавец, который "подталкивает" систему придумать "оригинальное" название своему товару.

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