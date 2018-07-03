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В России «Связной» запустил новую акцию от Huawei

Сегодня, 16:05

С сегодняшнего дня и до конца июля российские пользователи сайта интернет-магазина «Связной» и Электронного каталога получают выгодное предложение от популярного китайского бренда. В России стартовала новая акция от Huawei.

В течение месяца каждый покупатель планшетов Huawei MediaPad M5 10 64GB и Huawei MediaPad M5 Pro 10 64GB получает в комплекте «умный» фитнес-браслет SmartBand Honor 3, а также карту памяти SanDisk Ultra Android microSDHC. Планшеты выполнены в двух цветовых гаммах - золотистом и «серый космос». По цене от 5 тысяч 990 рублей до 42 тысяч 990 рублей.

Разработчики Huawei не изменили традиционной уже стратегии компании, максимально сбалансировав цену и качество своих устройств. Планшет Huawei MediaPad M5 обладает стильным алюминиевым корпусом с противоударной конфигурацией. Гаджет является портативным мультимедийным центром. Huawei MediaPad M5 Pro оснащен модернизированным пером с распознаванием четырех тысяч нюансов нажатия.

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