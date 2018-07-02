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Корабль пришельцев летал над водой в Ривер Плейт в Буэнос-Айресе, Аргентина.

На картах Google заметили треугольный НЛО, отражающий тень. Один из пользователей Google Maps разместил снимок НЛО в сети. Скриншот начали активно обсуждать пользователи, которые поддерживают и отрицают наличие пришельцев на Земле. Многие утверждают, что летающая тарелка треугольной формы с серебристым оттенком не случайно летал над водой.

Среди уфологов бытует мнение, что НЛО заряжаются от жидкостей энергией для дальнейшего движения, как например, автомобиль человека двигается благодаря бензину. Другие же пользователи, которые не как не соглашаются с теорией существования потусторонних миров, считают, что призрачный НЛО на картах Google на самом деле является обычной лодкой для прогулок или ловли рыбы.