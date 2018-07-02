VistaNews.ru


На картах Google заметили треугольный НЛО, отражающий тень

Сегодня, 21:49

Корабль пришельцев летал над водой в Ривер Плейт в Буэнос-Айресе, Аргентина.

На картах Google заметили треугольный НЛО, отражающий тень. Один из пользователей Google Maps разместил снимок НЛО в сети. Скриншот начали активно обсуждать пользователи, которые поддерживают и отрицают наличие пришельцев на Земле. Многие утверждают, что летающая тарелка треугольной формы с серебристым оттенком не случайно летал над водой.

Среди уфологов бытует мнение, что НЛО заряжаются от жидкостей энергией для дальнейшего движения, как например, автомобиль человека двигается благодаря бензину. Другие же пользователи, которые не как не соглашаются с теорией существования потусторонних миров, считают, что призрачный НЛО на картах Google на самом деле является обычной лодкой для прогулок или ловли рыбы.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Аризоне обнаружили корабль пришельцев

В Египте с помощью Google Maps найдена база пришельцев

Карты Google Maps зафиксировали, как НЛО пролетел над жилыми домами в Финляндии

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

Рекомендуем