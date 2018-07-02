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Россияне рассказали, смогут ли они обойтись без Google

Сегодня, 16:15

Вопрос стал актуальным после призыва властей отказаться от Google.

Общественность взбудоражило заявление сенатора Сергея Цекова, отметившего, что гражданам России следует отказаться от использования популярных сервисов американской компании Google, которая в рамках нынешней политической ситуации ведёт себя «неумело». На этом фоне актуальность приобрёл вопрос востребованность данной площадки в российском обществе. Аналитики провели социологическое исследование, где россияне рассказали, смогут ли они обойтись без Google .

Результаты опроса оказались неоднозначными. Мнения граждан с диаметрально противоположными точками зрения разделились поровну. По 41% респондентов заявили, что могут и не могут заменить сервисы Google другими продуктами и платформами. В то же время 18% опрошенных отметили, что в данный момент почти не пользуются инструментами американкой компании. В исследовании приняли участие более 4 тысяч человек.

Ранее компания Avast провела исследование на предмет того, боятся ли россияне вирусов-майнеров. Опрос показал, что почти 40% граждан не придают данной угрозе большого значения. При этом об опасности заразиться знает большинство.

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