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Альтернативным оператором мобильной связи продолжаются разработки для своей популяризации. Для этого компания решила использовать даже непогоду.

Помощником бесплатного Wi-Fi стал дождь, а Tele2 получила за свою разработку двух «Каннских львов». В мире это главный рекламный фестиваль.

В основе проекта создание первого в мире 4G-генератора. Он способен к преобразованию дождевого потока в сигнал Wi-Fi. В особенности, это актуально для городов, где непогода – обычное явление. В частности для Петербурга.

Tele2 ставила перед собой задачу убедить петербуржцев в качестве мобильного интернета через эту компанию.

Одна из особенностей Петербурга – постоянные дожди. Это и подсказало специалистам Tele2 неожиданное решение. Как оказалось, минус вполне можно обратить в плюс.

Проект «Дождевой Wi-Fi» получил «серебро» рекламного фестиваля. Награда досталась Tele2 в номинации, где предоставляются проекты, использующие внешнюю среду в качестве креативного пространства.

Генераторы будут устанавливаться там, где люди, обычно, прячутся от дождя. Несмотря на непогоду, они смогут получить качественный бесплатный Wi-Fi от Tele2.

Приборы будут встраивать в водосточные трубы. Дождевая вода, стекая по ним, будет вращать турбины миниатюрных гидроэлектрогенераторов. Те преобразуют энергию в электричество и будут подзаряжать 4G-роутеры Tele2.

Они, в свою очередь, займутся «раздачей» бесплатного дождевого Wi-Fi-интернета. Tele2 начала преобразовывать дождь в быстрый Wi-Fi первее других популярных в России операторов.