VistaNews.ru


Tele2 начала преобразовывать дождь в быстрый Wi-Fi

Сегодня, 11:43

Альтернативным оператором мобильной связи продолжаются разработки для своей популяризации. Для этого компания решила использовать даже непогоду.

Помощником бесплатного Wi-Fi  стал дождь, а Tele2 получила за свою разработку двух «Каннских львов». В мире это главный рекламный фестиваль.

В основе проекта создание первого в мире 4G-генератора. Он способен к преобразованию дождевого потока в сигнал Wi-Fi. В особенности, это актуально для городов, где непогода – обычное явление. В частности для Петербурга.

Tele2 ставила перед собой задачу убедить петербуржцев в качестве мобильного интернета через эту компанию.

Одна из особенностей Петербурга – постоянные дожди. Это и подсказало специалистам Tele2 неожиданное решение. Как оказалось, минус вполне можно обратить в плюс.

Проект «Дождевой Wi-Fi» получил «серебро» рекламного фестиваля. Награда досталась Tele2 в номинации, где предоставляются проекты, использующие внешнюю среду в качестве креативного пространства.

Генераторы будут устанавливаться там, где люди, обычно, прячутся от дождя. Несмотря на непогоду, они смогут получить качественный бесплатный Wi-Fi от Tele2.

Приборы будут встраивать в водосточные трубы. Дождевая вода, стекая по ним, будет вращать турбины миниатюрных гидроэлектрогенераторов. Те преобразуют энергию в электричество и будут подзаряжать 4G-роутеры Tele2.

Они, в свою очередь, займутся «раздачей» бесплатного дождевого Wi-Fi-интернета. Tele2 начала преобразовывать дождь в быстрый Wi-Fi первее других популярных в России операторов. 

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Tele2 пригласил студентов начать карьеру в филиале в Иркутске

Оператор Tele2 запустил акцию для суперабонентов

«Ростелеком» и Tele2 возвращают клиентам деньги за интернет

Главное за неделю

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем