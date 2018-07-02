Роскомнадзор стал вдвое чаще блокировать онлайн-казино

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С начала этого года уже заблокировано 27 тысяч казино в Интернете. Речь идет об интернет-казино и букмекерских конторах.

По мнению экспертов, Роскомнадзор приступил к таким решительным мерам из-за частых жалоб пользователей Интернета. За текущий год заблокировано в два раза больше ресурсов, чем в прошлом году. Также некоторые сайты используют VPN для обхода блокировки, однако специальная программа выявляет такие зеркала, и также их удаляет. Роскомнадзор блокирует онлайн-казино чаще, так как такие сайты входят в список запрещенных ресурсов в Интернете. Сообщается, что такие сайты вредят не только Роскомнадзору, но и букмекерским конторам, которые имеют разрешение на деятельность подобного рода. Также участились случаи мошенничества в интернет-казино, и многие пользователи теряют большие деньги.