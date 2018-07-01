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Instagram позволит задавать вопросы в Stories

Сегодня, 14:42

Они могут быть весьма длинными, как и последующие ответы, о чем рассказали осведомленные источники. Разработчики проекта каждый раз стараются усовершенствовать и добавлять новые функции, которые привлекают все больше публики.

Уже в скором времени Instagram позволит задавать вопросы в Stories, такие нововведения будут весьма удобными для известных и начинающих блогеров, а также для администраторов страниц, ведущих тот или иной бизнес в Сети. Возможно, в первое время функция будет доступна в тестовом режиме и не для всех пользователей.

Официальных комментариев от разработчиков компании пока не поступало. Совсем недавно в Instagram появилось сразу несколько новинок, одной из которых стал видеочат для групп людей. Такие новшества заставляют юзеров находиться в Сети еще больше времени, чем до этого времени.

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